شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الاستمرار فى تنمية سيناء يعكس الالتزام بتعزيز التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استمرار الدولة المصرية في مسيرة التنمية الشاملة في سيناء.

وقال عباس في تصريحات صحفية له، إن هذه التصريحات تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز التنمية المستدامة في كل شبر من أرض الوطن، وخاصة منطقة سيناء ذات الأهمية الاستراتيجية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن سيناء تحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.

وأكد النائب زكي عباس، أهمية توفير كافة أوجه الدعم لأهالي سيناء وتلبية احتياجاتهم لضمان حياة كريمة لهم، لافتا إلى أن هذا الدعم يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى دمج أبناء سيناء في مسيرة التنمية الوطنية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن إعلان رئيس الوزراء يعكس إصرار الدولة المصرية على الاستمرار في تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، بما يسهم في تعزيز الأمن القومي ويدعم الجهود المبذولة لتحسين جودة الحياة في المنطقة.

وتابع النائب زكي عباس، أن المشروعات التنموية في سيناء لا تقتصر فقط على الجوانب الاقتصادية، بل تشمل أيضًا تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وطالب عضو مجلس النواب، كافة الجهات والمؤسسات الوطنية إلى مواصلة العمل المشترك لدعم جهود التنمية في سيناء وتقديم كل الدعم الممكن لأهاليها، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص سيكون له دور كبير في تحقيق نهضة شاملة في هذه المنطقة الحيوية.

وشدد النائب زكي عباس، على أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ خططها التنموية وفقًا للجدول الزمني المحدد، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

واختتم عضو مجلس النواب، تصريحاته بالتأكيد على أن سيناء ستظل دائمًا جزءًا لا يتجزأ من نسيج الوطن، وأن ما تحقق فيها من إنجازات حتى الآن هو نتاج رؤية واعية وإرادة قوية من القيادة السياسية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء سيناء ولجميع أبناء الشعب المصري.