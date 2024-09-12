تكنولوجيا: ابل تتوقف عن بيع هذه الإصدارات من هواتف الأيفون!

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ابل رسمياً عن إيقاف مبيعات بعض الإصدارات من هواتف الأيفون إستعداداً لإطلاق الجيل الجديد من هواتف iPhone 16 للبيع في الأسواق.

تبدأ شركة ابل يوم الجمعة المقبل في تلقي طلبات الحجز المسبق لسلسلة هواتف iPhone 16، على أن تتوفر إصدارات iPhone 15 وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max في منافذ البيع التابعة لجهات خارجية وبعض المتاجر الأخرى بخصم في أسعار هذه الإصدارات.

من جانب أخر تتوقف ابل عن بيع هذه الإصدارات في المتاجر الرسمية للشركة، بينما تستمر ابل في دفع تحديث نظام iOS لسلسلة هواتف iPhone 15، وأيضاً تستمر ابل في دفع تحديثات الحماية.

ومن المقرر أن تستمر إصدارات iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max في دعم مميزات الذكاء الإصطناعي عبر منصة “Apple Intelligence”.

أيضاً تتوقف ابل عن دفع تحديث iOS 18 وتحديثات الأمان لإصدارات 2017 من هواتف الأيفون والتي تشمل iPhone 8 وiPhone 8 Plus وiPhone X، على أن تكون أقدم الإصدارات التي تتلقى تحديث iOS 18 كلٍ من iPhone XS وiPhone XS Max وiPhone XR التي انطلقت للأسواق بشكل رسمي في 2018.

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