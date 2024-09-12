تكنولوجيا: شركة Fitbit تطرح درجة الاستعداد اليومية المجانية والمحدثة للساعات وأجهزة التتبع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع إطلاق Pixel Watch 3، جعلت جوجل درجة الاستعداد اليومية مجانية بعد أن طلبت في السابق اشتراك Fitbit Premium.

يتم طرح هذا الآن على الساعات الذكية وأجهزة التتبع القديمة مع بعض التحديثات لكيفية حسابه.

توفر درجة الاستعداد اليومية لـ Fitbit، والتي تبلغ من أصل 100، نظرة عامة على حالتك الفسيولوجية، مما يساعدك على قياس ما إذا كان جسمك يتعافى جيدًا وجاهزًا للتمرين الصعب أو إذا كان يحتاج إلى مزيد من وقت التعافي. يعود تاريخ النتيجة إلى عام 2021 وكانت تتطلب سابقًا اشتراكًا في Fitbit Premium.

يعمل تطبيق Fitbit الآن على جعله مجانيًا لجميع المستخدمين. ويتم طرح إمكانية الوصول إلى درجة الاستعداد اليومية المجانية تدريجيًا مع الإصدار 4.23 من تطبيق Fitbit (أندرويد + iOS).

سيلاحظ مستخدمي Premium الحاليون بعض التحديثات الأخرى، مع تغيير Fitbit الطريقة التي يتم بها حساب درجة الاستعداد الخاصة بك لجعلها أكثر ملاءمة لإشارات التعافي لجسمك.

كما انه يعتمد الآن على تقلب معدل ضربات القلب (HRV)، والنوم الأخير، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة (RHR)، مع استبدال الأخير بعامل النشاط السابق.

المصدر