تكنولوجيا: سوني تشارك أخبار سيئة لأولئك الذين ينتظرون إصدار Xperia 5 الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد مر أكثر من عام منذ أن أعلنت شركة سوني عن هاتف Xperia 5 V. و في حين أن جداول إطلاق الهواتف الذكية للشركة قفزت قليلاً في السنوات الماضية، فقد قدمت شركة سوني هاتف ذكي جديد Xperia 5 سنويًا في سبتمبر منذ عام 2019،باستثناء Xperia 5 III.

وبالتالي، كان من الممكن أن نتوقع بشكل معقول أن تعلن شركة Sony سوني هاتف Xperia 5 الجديد الآن.

يعتقد مصنعو الحافظات مثل Spigen أن شركة سوني كانت تعمل على تطوير الجيل السادس من Xperia 5. وعلى الرغم من عدم تأكيد ذلك رسميًا، عرضت أحد متاجر التجزئة الأوروبية حافظة Spigen لهاتف Xperia 5 VI في وقت سابق من هذا الصيف.

ومع ذلك، تعتقد وسائل الإعلام اليابانية الآن أن شركة سوني ليس لديها خطط لإطلاق هاتف ذكي جديد Xperia 5 هذا العام.

وبدلاً من ذلك، يقال إن المسؤولين التنفيذيين في شركة سوني كشفوا أن Xperia 5 V سيبقى على الرفوف على الأقل حتى بداية السنة المالية التالية للشركة.

يُزعم أن شركة سوني تعتبر هاتف Xperia 5 الجديد زائدًا عن الحاجة في الوقت الحالي بسبب التغيرات في الطلب، والتي يرجع بعضها إلى زيادة اعتماد هاتف Xperia 1 VI الأكبر حجمًا.

جدير بالذكر أن هذا لا يعني بالضرورة نهاية خط Xperia 5. ولا نستبعد في هذه المرحلة قيام الشركة بمواءمة إصدارات Xperia 1 و Xperia 5 و Xperia 10 في ربيع 2025.

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