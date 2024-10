شكرا لقرائتكم خبر عن Space Marine 2.. نظرة على لعبة الأكشن والمغامرة الفضائية والان نبدء بالتفاصيل

غزو فضائي

تفاصيل اللعبة

الدمام - شريف احمد - تتاح لعبة Warhammer 40,000: Space Marine 2 اليوم في إصدارها الخاص، فيما ينتظر جمهور الألعاب الإلكترونية إتاحتها عالميًا في الـ9 من الشهر الجاري.وتدور قصة اللعبة في القرن الـ41، حين انتشرت البشرية في أرجاء المجرة خارج حدود كوكب الأرض وأصبح لديها مستعمرات في كل مكان بأعداد مليارية، ودخلت في عصور ظلامية جديدة كثرت فيها الحروب والدمار والموت.من ضمن الحروب التي تخوضها البشرية حرب ضد جيش مكون من مخلوقات تشبه الديناصورات، وتسمى Tyranids ويعيشون في مجموعات كبيرة ويمتلكون وعيًا جمعيًا يحركهم جميعًا ويجعلهم أذكياء وخطرين.وتبدأ هذه المخلوقات في غزو إحدى أهم مستعمرات البشر وهي Kadaku في عصر الامبراطورية المظلمة أو Age of the Dark Imperium، لتبدأ بذلك معركة كبيرة تمتد إلى المجرة كلها تقريبًا تسمى الحرب الاستبدادية الرابعة.ويتسم عالم اللعبة بالتعقيد والكثير من التفاصيل التي ستحتاج إلى المعرفة عنها قبل لعبها، وبطل قصة هذه المرة هو المُلازم “تاتس” الذي يخدم في قوات خاصة تعمل لصالح الإمبراطورية لمدة مئة سنة، ثم يتعرض لحادث مميت فيتم إجراء عملية جراحية متقدمة لإنقاذ حياته وإعادته للجيش بمنصب أعلى يقود من خلاله القتال ضد أعداء البشر الجدد.ويمزج أسلوب لعب Space Marine 2 بين التصويب من المنظور الثالث بالأسلحة النارية، وأسلوب الـ Hack and Slash.وتمتلك اللعبة نظام قتال يدوي بالأسلحة البيضاء يعتبر هو الأقوى منذ فترة طويلة، مع نظام صد وتفادي للضربات و Perfect Parry ونظام إعدامات قوي وسينمائي للأعداء.تمتلك اللعبة طور قصة يمتد إلى نحو 10 ساعات، وأطوار جماعية تعاونية، وطور جماعي تنافسي يصدر في فترة ما بعد الإطلاق.ويقدم الطور التعاوني مهمات جانبية بسياق قصصي بسيط يذكر بلعبة Helldivers 2، لكن بشكل عام التركيز فيه على أسلوب اللعب، وهناك فئات أيضًا ونظام تخصيص كامل يتم التركيز عليه في طور الأونلاين وطور Operations التعاوني.الطور التعاوني هو أساس اللعبة، فهي تمتلك نحو 6 مهمات بخرائط مختلفة تعتبر مهمات جانبية لكنها تقدم اللعب التعاوني ونظام تقدم كبير يقدم لك 6 فئات وهم Tactical و Assault و Vanguard و Bulwark و Sniper و Heavy.