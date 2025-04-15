قائد قوات الإحتياطي المركزي يتفقد قواته بالقطاع 17 كوستي والدفاعات المتقدمة

تفقد اللواء شرطة / قمر أحمد محمد السيد قائد قوات الإحتياطي المركزي قواته المرابطة بالقطاع (17) كوستي والدفاعات المتقدمة بالنيل الأبيض خلال زيارته للولاية ولدي مخاطبته القوات جدد تاييد وتلاحم والتفاف جموع الشعب السودان خلف قواته المسلحة والاجهزة النظامية الأخري المساندة لها حتي يتم دحر مليشيا المتمردة بكافة انحاء البلاد واعادة الأمن والاستقرار مشيدا بالمجهودات و التضحيات الجسام التي تقدمها قوات الإحتياطي المركزي في معركة الكرامة الوطنية ناقلا تهاني . مدير عام قوات الشرطه بالنيابة لقوات الإحتياطي المركزي بالإنتصارات العريضة التي ساهمت فيها القوات ومشاركتها القتال والعمليات الحربية جنبا الي جنب مع القوات المسلحة علي مستوي جميع محاور العمليات بالبلاد مثمنا إهتمام قيادة الشرطه بتوفير جميع المعينات اللازمة لقوات الإحتياطي المركزي لتنفيذ مهامها الأمنية والعملياتية علي الوجه الاكمل وتفيد متابعات المكتب الصحفي ان قوات الاحتياطي المركزي باشرت مهامها من مقر قيادتها بضاحية فتيح العقلين جنوبي الخرطوم بناءا علي توجيه رئاسة قوات الشرطة . المكتب الصحفي للشرطة

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