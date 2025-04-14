بسطت الإدارة العامة للشرطة القضائية سيطرتها على كافة مقار السلطة القضائية بالمناطق المحررة من ولاية الخرطوم ونشرت قوات بهدف تأمينها. وقال اللواء شرطة / جمال الصقري مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة إن الخطوة تأتي إنفاذاً لموجهات رئاسة قوات الشرطة بالإنتشار الفوري في ولاية الخرطوم وإستلام كافة المقار الشرطية والمؤسسات السيادية و الوزارات والمصالح الحكومية وتأمينها بنشر قوات الشرطة وإعادة تاهيلها وصيانتها لمباشرة مهامها الأمنية والخدمية وتكملة كافة المعينات والاحتياجات اللازمة لتقديم خدماتها للجمهور عقب تحرير ولاية الخرطوم من قبضة المليشيا الإرهابية المتمردة. وأضاف اللواء الصقري أن الإدارة العامة للشرطة القضائية عقب إستلام مبني المقر الرئيس للإدارة وتأمينه إستلمت كافة المباني التابعة للسلطة القضائية ومباني المحاكم مضيفا أن إدارته وبالتنسيق مع السلطة القضائية تعمل علي إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الكفيلة بتأمين المحاكم توطئة لمباشرة السلطة القضائية مهامها في إستلام الدعاوي والفصل فيها وأكد مدير الإدارة العامة للشرطة القضائية مقدرة وإستعداد إدارته لتأمين إنعقاد جلسات المحاكم بكافة درجاتها . المكتب الصحفي للشرطة

كانت هذه تفاصيل خبر الإدارة العامة للشرطة القضائية تستلم كافة مباني المحاكم بولاية الخرطوم وتنشر قوات لتأمينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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