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الإدارة الأهلية بجبال النوبة تمهل أبنائها من قوات الحركة الشعبية المتحالفة مع الدعم السريع بمغادرة مناطق الجبال الستة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

  • الإدارة الأهلية بجبال النوبة تمهل أبنائها من قوات الحركة الشعبية المتحالفة مع الدعم السريع بمغادرة مناطق الجبال الستة 1/2
  • الإدارة الأهلية بجبال النوبة تمهل أبنائها من قوات الحركة الشعبية المتحالفة مع الدعم السريع بمغادرة مناطق الجبال الستة 2/2

قالت مصادر محلية للجزيرة إن الإدارة الأهلية بجبال النوبة تمهل أبنائها من قوات الحركة الشعبية المتحالفة مع الدعم السريع بمغادرة مناطق الجبال الستة “كرتالا وكافير وكرور وكلدجي ودباتنه” خلال 72 ساعة.

الجزيرة – السودان

صورة اسماء عثمان

اسماء عثمان

محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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