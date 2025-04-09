سفير السودان بالقاهرة يلتقي وزير الإسكان المصري

التقى سعادة السفير الفريق أول ركن مهندس / عماد الدين مصطفى عدوي – سفير جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، عصر اليوم الأربعاء ، معالي الوزير / شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية .

وجرى خلال اللقاء استعراض لأوجه العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون في مجالات التنمية العمرانية ، واشاد السفير عماد عدوي بالطفرة والإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية سيما في إنشاء المجمعات السكنية الحديثة وتعزيز قطاع التنمية العمرانية كمحفز لشتى مجالات التنمية والتطوير المستدام .

ورحب معالي الوزير / شريف الشربيني – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بالسيد السفير ، مؤكدا استعداد الوزارة التام لمواصلة مشاركة خبرتها الواسعة في مجال التنمية العمرانية، والتعاون المشترك في شتى المجالات سيما المتعلقة ببناء القدرات والمساهمة في عملية اعادة الإعمار في السودان .

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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