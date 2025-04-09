في لقطة وجدت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي, قام حارس مرمى فريق الأهلي المصري, محمد الشناوي, بإهداء قميصه لحارس مرمى الهلال السوداني, عيسى فوفانا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد خرج حارس الأهلي المخضرم من غرفة ملابس فريقه بعد المباراة لمقابلة حار الهلال العاجي عيسى فوفانا وإهدائه قميصه. https://www.facebook.com/reel/1388034985882015 الجدير بالذكر أن الأهلي المصري, كان قد كرر فوزه على الهلال بهدف حمل توقيعه نجمه الأول إمام عاشور, في خواتيم المباراة ويتأهل لنصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. داخل غرف الملابس.. “الشناوي” يهدي قميصه لحارس مرمى الهلال “فوفانا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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