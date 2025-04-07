الفاشر .. مخاوف شعبية من دعوات الإجلاء بعد هجوم مليشيا الدعم السريع على طوف إنساني

في ظل النداءات المتكررة من المليشيا لخروج المواطنين من الفاشر والمعسكرات ، تعرض طوف القوات المحايدة وهو في طريقه لإستقبال المواطنين وبحوزتهم تانكر ماء إلى كمين غادر في منطقة الكويم بولاية شمال دارفور من مليشيا قبل الدع/م السريع نفسه وقتل على إثره إثنين من العساكر وجرح أخرون.

وبحسب المصدر هناك توتر بين الأطراف وقلق من المواطنين تجاه نوايا الذين ينادون بالإجلاء زمزم. عائشة الماجدي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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