صينية تجتمع بوالديها بعد 27 عاماً – صورة

بعد يومين من نشر فتاة صينية تُدعى «هي»، تبلغ من العمر 27 عاماً، مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب فيه المساعدة في العثور على والديها، تلقت اتصالاً من زوجين أخبراها أنهما والداها، لتصبح تلك أسرع حالة في الصين لعثور فتاة على عائلتها.تعيش «هي» في منطقة هيوان بمقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين. في الفيديو الذي نشرته، ذكرت العنوان الذي تعيش فيه مع إحدى العائلات منذ عام 1998، وكذلك موقع القرية التي تقيم فيها. وقالت: «مهما حدث في الماضي، يمكنني تقبله، أتمنى أن يأتي والداي للبحث عني، أو أن يخبراني عنوانهما لأتمكن من العثور عليهما».وأضافت: «أخبرتني العائلة التي أعيش معها أنني من أسرة في سيشوان، وأن اسم والدي هو تان». في فيديو آخر نشرته بعد يوم، ذكرت أن والدها كان مصمم ملابس ويرتدي نظارات، وكان لديه ابنتان قبلها.

وبعد يومين من نشر الفيديو الأخير، تلقت «هي» اتصالاً من شخص يُدعى «تان» وزوجته، ليخبراها أنهما والداها. وعلق «تان» في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: «عثرت على ابنتي وأرحب بعودتها إلى المنزل، وأنا ممتن للغاية لذلك». وأوضح «تان» أن أحد أقاربه شاهد الفيديو الأول لـ «هي» وأرسله له، وعلق على التشابه الكبير بينها وبين أطفاله الآخرين.

صحيفة الخليج