واجب اللحظة وفرض الوقت الحاضر في مجتمعات دارفور الكبري أن يخرج العقلاء ومن تبقت في دواخلهم بقية من حكمة وعقل ليتقدموا الصفوف ويقفوا في وجه الجَهَلة والسُوقة والرِعاع الذين يقودهم الآن الهطلة والمشوطن عبدالرحيم دقلو والذي أثبتت طريقة مخاطبته للمحيطين به أنه ( زول موسوس) ويعاني خللاً وإضطراباً واضحاً في تقدير الأمور ..

■ هذا المجرم يتصرف بعشوائية وعنجهية ستحرق ماتبقي من الذين يهللون له .. يستخفهم ويطيعونه .. لايعلم هذا الجهلول أن آلاف التاتشرات لم تمنع موت الألوف المجندة من عصاباته التي غرقت في الحريق ولن ينسي هامان الجديد أنه نفسه نجا بأعجوبة من مقتلة محققة زرعت في دواخله حالة التوهان التي يتصرف ويتحدث بها حالياً ..

■ هذا رجل مريض .. أفضل ما سيفعله أنه سيشتت ماتبقي من مليشياته لأن الشفشفاشة الذين يهدد بسجنهم سينقلبون عليه فليس هناك ما يجمعهم به ومعه غير السرقة والقتل والنهب والاغتصاب ..

■ آن لعقلاء دارفور عامة والضعين ونيالا خاصة أن يقفوا في وجه هذا المعتوه ..التاريخ لن يرحمكم مرتين ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد