بعد أن دمرتها المليشيا ونهبت مقتنياتها .. وزير الشئون الدينية ووالي الخرطوم يقفان على الدمار الذي طال الكنيسة القبطية بأمدرمان

تفقد وزير الشئون الدينية والأوقاف الاتحادي الدكتور عمر بخيت ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم كنيسة الاقباط بأمدرمان وكان في إستقبالهم قيادات كنيسة ماري جرجس برئاسة القس يوحنا أنطونيو

والذي قدم شرحا للخراب الذي طال الكنيسة ونهب المقتنيات النادرة التي تحكي عن تأريخ الكنيسة كما قام افراد المليشيا المتمردة بنبش القبور بحثا عن الذهب وأضاف أن ما قامت به المليشيا لم يحدث في تأريخ الكنيسة التي ظلت في حالة تعايش سلمي مع الاديان والمجتمعات وكانت حاضرة في كل المناسبات.

وزير الشئون الدينية والأوقاف الاتحادي أعرب عن أسفه أن ينحط أفراد المليشيا للمساس بحرمة المساجد والاعتداء على الكنائس وقال أن هذه المحنة إلى زوال بفضل الانتصارات التي تحققها معركة الكرامة وأضاف الوزير أن وزارته شرعت في حصر الأضرار التي طالت المساجد والكنائس تمهيداً لإعادة تأهيلها.

إعلام ولاية الخرطوم