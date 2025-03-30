صحة الخرطوم: القافلة الصحية للخرطوم شملت العيادات التخصصية والتدخلات الطارئة والاسعافات

اكدت دكتور سناء سليمان جمال مدير الادارة العامة لرعاية الصحية الاولية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم على أن المسح الشامل الذي أجراه وفد الوزارة على المراكز الصحية بمحليتي الخرطوم وجبل أولياء مباشرة عقب تطهيرها من المليشيا المتمردة، يأتي في إطار تقييم الوضع الصحي وإجراء التدخلات العاجلة، والذي شمل مركز صحة الأسرة المرجعي بتوتي والمركز الصحي المرجعي بالرميلة ومركز صحي اورتشي ومركز صحي المنورة ومركز صحي اللاماب بالشجرة . وأوضحت في إفادات للوفد الاعلامي المرافق أن القافلة الصحية التي سيرتها الوزارة شملت جميع العيادات التخصصية لرعاية الصحية الأساسية والتحصين والتغذية والصحة الإنجابية والتدخلات الطارئة والاسعافات . وابانت أن المسح الميداني والزيارة التفقدية تمت لمزيد من الاطمئنان على أوضاع المواطنين الصحية في محلية الخرطوم وجبل أولياء وتقديم تطمينات لهم بسد النقص وتقديم الخدمات الصحية المتكاملة في غضون الايام القادمة. وثمنت جمال في ذات الاثناء دور جميع الكوادر الصحية التي كانت تعمل طوال فترة الحرب وعلى صمودهم وتضحياتهم الكبيرة للعمل في ظل ظروف بالغة التعقيد. سونا

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