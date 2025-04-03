شاهد بالفيديو.. ناشط مصري يصفق للمبادرة التي أطلقتها الجماهير السودانية ليلة مباراة الهلال والأهلي (الله مليون مرة على الحب وعلى الألفة)

قابل الجمهور المصري, المبادرة التي أطلقتها الجماهير السودانية بإستاد القاهرة أثناء مباراة الهلال والأهلي المصري, بإعجاب كبير. وكانت جماهير نادي الهلال, قد رفعت “تيفو”, من إستاد القاهرة أثناء المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف, وكتب الجمهور السوداني, على “التيفو”, عبارة “شكراً مصر”. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد رد ناشط مصري, على “التيفو” الذي رفعته جماهير الهلال, مشيداً باللقطة التي نالت إعجاب الآلاف. الناشط “الزملكاوي”, صفق إعجاباً بالمبادرة وقال بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (الله مليون مرة على الحب وعلى الألفة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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