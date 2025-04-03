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وقع أحد جنود الدعم السريع, في خطأ ساذج وذلك أثناء استعداده مع زملائه للتحرك في متحرك للمليشيا يستهدف دخول إحدى المدن خلال 72 ساعة.
وكان قائد ثاني قوات الدعم السريع, عبد الرحيم دقلو, قد هدد في مقطع فيديو باقتحام الولاية الشمالية, مؤكداً أنها هدف لهم.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الجندي كان قد وقع في الخطأ وكشف عن مكان المدينة التي تنوي المليشيا اقتحامها.
الجندي رد على سؤال أحد زملائه عن عدد الساعات التي وضعها لهم قائد ثاني الدعم السريع قائلاً: (قال في 72 ساعة ثلاثة أيام الفاشر جوة).
محمد عثمان _ الخرطوم
النيلين
ياسين محمد
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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. ليست الولاية الشمالية كما زعم عبد الرحيم دقلو.. جندي بالدعم السريع يقع في خطأ ساذج ويكشف عن المدينة التي تستعد المليشيا للهجوم عليها في ال 72 ساعة القادمة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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