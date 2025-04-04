مكة المكرمة.. تطوير زراعة الهيل والزعفران والسمسم

قرَّرت هيئة تطوير منطقة مكَّة المكرَّمة، دراسة دعم المزارعين للتوسُّع في المحاصيل الزراعيَّة الواعدة والمرتفعة اقتصاديًّا، وفق إستراتيجيَّة التشجير، ومبادرة السعوديَّة الخضراء، وذلك عبر 3 مسارات مهمَّة، تشتمل على زراعة الهيل، وزراعة السمسم، وزراعة الزعفرانوتعمل الهيئة على استقطاب بيوت خبرة متخصِّصة في هذا المجال، من أجل إجراء الدراسات المتكاملة، وخطط البرنامج من أجل الإسهام في رفع مستوى الإنتاج الزراعيِّ لهذه المنتجات المهمَّة التي ستسهم في توفيرها في السوق المحليَّة..

تجدر الإشارة إلى أنَّ منطقة مكَّة المكرَّمة تُعتبر من أبرز المناطق الزراعيَّة لتنوُّع تضاريسها السَّاحليَّة والجبيليَّة، مع كثرة الأمطار السنويَّة.

جريدة المدينة