وصول 6 جرارات كبيرة لتحضيرات أراضي محاصيل العروة الصيفيه بمشروع الجزيرة

وصلت لرئاسة مشروع الجزيرة ببركات صباح الجمعة 6 جرارات كبيرة للمشاركة في تحضيرات أراضي محاصيل العروة الصيفيه للموسم الزراعي الجديد 2025م ـ 2026م . وثمن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة في تصريح لسونا جهود اللجنه المكلفة بتكملة إجراءات الإستلام والترحيل لرئاسه المشروع . وأكد إن هذه الجرارات تجي في إطار بدء مرحلة الإعمار لدعم أسطول الهندسة الزراعيه لمرحله ما بعد الحرب وضبط الجوده في تحضر الأراضي وفقا لتوصيات هيئة البحوث الزراعيه . سونا

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