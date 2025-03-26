تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من مدرجات ملعب شهداء بنينا بليبيا والذي احتضن مباراة المنتخب السوداني, وضيفه الجنوب سوداني. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مشجع بالمدرجات قام بتحذير حارس المنتخب السوداني علي أبو عشرين, من الخروج الخاطئ من مرماه. وكان أبو عشرين قد تسبب في تلك اللقطة في هذف قاتل لجنوب السودان, أفقد به المنتخب صدارة المجموعة وسط صدمة كبيرة من الجمهور. محمد عثمان _ الخرطوم النيلين

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مشجع من المدرجات حذر الحارس أبو عشرين من خطورة الخروج من مرماه قبل الهفوة الكبيرة التي ارتكبها وتسببت في ضياع صدارة المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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