وثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, للحظة هروب جماعي لمليشيا الدعم السريع. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع لحظة هروب جنود الدعم السريع ومعاونيهم من العاصمة الخرطوم عبر جسر جبل أولياء. وخرج الآلاف من جنود المليشيا سيراً على الأقدام مستغلين الجسر الذي يقع في أقصى الخرطوم, وسط احتفالات كبيرة من المواطنين وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. هروب جماعي لمليشيا الدعم السريع من الخرطوم.. آلاف الجنود والشفشافة يخرجون من العاصمة سيراً على الأقدام عبر جسر جبل أولياء وسط احتفالات صاخبة من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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