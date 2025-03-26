قائد عمليات الخرطوم : سيطرنا على مطار الخرطوم الدولي

قال قائد عمليات الخرطوم للجزيرة بإنه تم السيطرة على مطار الخرطوم الدولي. وكان الجيش قد أعلن السيطرة على معسكر طيبة الحسناب أكبر معاقل المليشيا بالخرطوم صباح الاربعاء. الجزيرة نت

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