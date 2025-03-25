لا تزال منصات ومواقع إعلامية عالمية تتداول مقطع فيديو لمجموعة مقاتلة من الشباب السودانيين وهم يبتسمون ويتبادلون القفشات والضحكات الساخرة في لحظات عصيبة يتم فيها تبادل النيران وزخات الرصاص من كل إتجاه ..

■ المشهد الذي استوقف الكثيرين يوثق لبسالة وشجاعة شباب السودان الذين كسروا شوكة المؤامرة ورسموا تاريخاً جديداً لوطنهم وأمتهم ..

■ إنهم شباب صدقوا ماعاهدوا الله عليه .. منهم من قضي نحبه .. ومنهم من ينتظر ومابدلوا تبديلا ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد