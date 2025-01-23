■ هذه المرة كانت أحداث الغرق بالجزيرة أبا أكثر من توقعات المختصين وفوق طاقة المواطنين ..
■ تكررت أحداث الغرق وكانت المعالجات نسخة من سابقاتها ..
■ ولأنه لا يوجد تحقيق رسمي فيما جري .. فإن المحاسبة الأخلاقية وحدها لا تجدي نفعاً ..
■ حتي لحظة إعداد هذا التقرير لاتزال ( التدخلات) الرسمية من حكومة الولاية والمنظمات المختصة أقلّ كثيراً من حجم الفاجعة ..والحلول المطروحة أكثر من تقليدية وبسببها قد تكرر الكارثة في العام القادم بالكربون ..
■ الجزيرة أبا تحتاج لأن يجلس أبناؤها ويبحثوا عن حلول ومعالجات خارج الصندوق ..
■ هذا .. أو أن ينتظروا الخيار الأسوأ خلال السنوات القادمة .. أن يفقدوا الجزيرة نفسها !!
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
كانت هذه تفاصيل خبر لأنه لا يوجد تحقيق رسمي فيما جري .. فإن المحاسبة الأخلاقية وحدها لا تجدي نفعاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.