العدل والمساواة السودانية: تحرير مدينة ودمدني والانتصارات في مختلف جبهات القتال تمثل ثمرة لتضحيات جسام

حركة العدل والمساواة ‏تتقدم حركة العدل والمساواة السودانيه أمانة الإقليم الأوسط بالتهاني للشعب السوداني الأبي، ولجماهير الإقليم الأوسط وولاية الجزيرة على وجه الخصوص وللقوات المسلحة الباسلة، وللقوة المشتركة، بمناسبة تحرير مدينة ودمدني وما حولها من مدن وقرى، والتقدم في جبهات القتال المختلفة، و التي تحققت بفضل الله ثم بفضل تضحيات رجالات القوات المسلحة وفرسان القوة المشتركة والمستنفرين وكل التشكيلات المساندة. إن تحرير مدينة ودمدني والانتصارات في مختلف جبهات القتال تمثل ثمرة لتضحيات جسام وتلاحم تأريخي بين القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة والقوات المساندة وجموع الشعب السوداني، أن الانتصارات التي تحققت تمثل خطوة فارقة في مسار تطهير البلاد من مليشيا الدعم السريع، وتبشر بقرب نهاية معاناة الشعب السوداني الصابر الذي قدم اروع معاني الثبات و الصمود. حركة العدل والمساواة السودانية تدعو ما تبقى من مليشيات الدعم السريع المهزومة لالقاء السلاح والاستسلام بعد أن اتضح للجميع ان الشعب السوداني منتصر. الجنة والخلود لشهداءنا ، وعاجل الشفاء لجرحانا والعوده للمفقودين وأن يعم السلام والأمن ربوع بلادنا الحبيبة. حركة العدل والمساواة السودانية – إعلام أمانة الإقليم الأوسط

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

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