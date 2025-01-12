أعلنت فرقة غناء مصرية دعمها للجيش والشعب السوداني, بأغنية جديدة تم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل السودانية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغنت الفرقة بأغنية تقول في مطلعها: (بالدليل وبالبرهان مرفوعة راية السودان جيشنا واحد شعب واحد إيد في إيد ضد العدوان). الأغنية حظيت باعجاب كبير من المتابعين, الذين قدموا الشكر لمصر وشعبها, وجات معظم التعليقات تقول: (شكراً مصر أخت بلادي وتحيا مصر). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فرقة مصرية تغني وتدعم الجيش السوداني وقائده: (بالدليل وبالبرهان مرفوعة راية السودان جيشنا واحد شعب واحد إيد في إيد ضد العدوان) والجمهور يشيد: (تحيا مصر أخت بلادي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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