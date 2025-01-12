مثّلت استعادة الجيش السوداني مدينة مدني بداية انهيار قوات الدعم السريع المتمردة في وسط السودان، ويعزز هذا الانتصار تلاحم قوات الجيش التي كانت منفصلة بعضها عن بعض، ويفتح الطريق إلى معركة الخرطوم. | تقرير: فوزي بشرى – الجزيرة – السودان

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