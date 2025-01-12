التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية: نبارك للشعب السوداني تحرير عاصمة البلاد الاولى ود مدني

نهنئ قيادة القوات المسلحة والمستنفرين والقوات المشتركة وقوات درع السودان لهذا الانتصار الميداني المحوري .

يبارك التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية للشعب السوداني وقواته المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية بانتصارات محور وسط البلاد بتحريرهم لمدينة ود مدني ، العاصمة الاولى للبلاد ومقر قيادة الفرقة الاولى للقوات المسلحة.

النصر الذي تحقق سيزيد من مساحة الآمان بالبلاد وسيمكن الملايين من المشردين بالعودة الى منازلهم، وسيزيد القوات بالروح المعنوية للمواصلة في دحر المليشيا الباغية التي عاثت دمار وخراب في ولاية الجزيرة وغيرها من ولايات البلاد.

ستكتمل احتفالات النصر بعد خروج الطغاة من ولاية غرب دارفور ومن ( دار أندوكا ) ليعود اهلنا اليها معززين ومكرمين .

النصر للقوات المسلحة وعاش السودان حرا أبيا

حذيفة عبدالله الناطق الرسمي التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية

١١ يناير ٢٠٢٥م