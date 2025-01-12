- 1/2
- 2/2
نهنئ قيادة القوات المسلحة والمستنفرين والقوات المشتركة وقوات درع السودان لهذا الانتصار الميداني المحوري .
يبارك التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية للشعب السوداني وقواته المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية بانتصارات محور وسط البلاد بتحريرهم لمدينة ود مدني ، العاصمة الاولى للبلاد ومقر قيادة الفرقة الاولى للقوات المسلحة.
النصر الذي تحقق سيزيد من مساحة الآمان بالبلاد وسيمكن الملايين من المشردين بالعودة الى منازلهم، وسيزيد القوات بالروح المعنوية للمواصلة في دحر المليشيا الباغية التي عاثت دمار وخراب في ولاية الجزيرة وغيرها من ولايات البلاد.
ستكتمل احتفالات النصر بعد خروج الطغاة من ولاية غرب دارفور ومن ( دار أندوكا ) ليعود اهلنا اليها معززين ومكرمين .
النصر للقوات المسلحة
وعاش السودان حرا أبيا
حذيفة عبدالله
الناطق الرسمي
التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية
١١ يناير ٢٠٢٥م
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية: نبارك للشعب السوداني تحرير عاصمة البلاد الاولى ود مدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.