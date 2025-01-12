أقامت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان (القلعة), احتفالات داخل منزلها بمناسبة تحرير الجيش لمدينة ود مدني, أمس السبت. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد احتفلت سيدة الغناء السوداني, بانتصار الجيش من مقر أقامتها بالإمارات. وتغنت القلعة, التي ظهرت بثوب مطبوع عليه علم السودان, وسط حضور عدد من صديقاتها, حيث تغزلت في الجيش بأغنية: (واجب على شكركم رتبة رتبة بعزكم). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وسط زغاريد النساء.. الفنانة ندى القلعة تتوشح بعلم السودان وتقيم احتفالات داخل منزلها بمناسبة تحرير الجيش لود مدني وتغني: (واجب على أنا شكركم رتبة رتبة بعزكم) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.