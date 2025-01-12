والي غرب كردفان يهنئ الشعب السوداني والقوات المسلحة بتحرير ود مدني

قدم اللواء ركن (م) محمد آدم جايد، والي ولاية غرب كردفان، التهنئة للشعب السوداني الصابر، وللقوات المسلحة، ولرئيس مجلس السيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة، بمناسبة تحرير مدينة ود مدني من قبضة مليشيا الدعم السريع المتمردة. وأشاد الوالي في تهنئته بالدور البطولي الذي تضطلع به القوات المسلحة السودانية في الدفاع عن الوطن وصون أمنه واستقراره، مؤكداً أن هذا الانتصار يعكس الروح الوطنية العالية والالتزام بحماية أرض السودان وشعبه. وأعرب الوالي عن تقدير شعب ولاية غرب كردفان لجهود القوات المسلحة وتضحياتها العظيمة من أجل استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد، متمنياً المزيد من الانتصارات في سبيل القضاء على التمرد وتحقيق السلام الشامل. سونا

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