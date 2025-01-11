الجيش السوداني واصل القوات المسلحة بسط سيطرتها على ولاية الجزيرة, بعد أن دخلت قبل ساعات حاضرتها مدينة ود مدني, وسط فرح كبير من المواطنين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع فيديو متداول حديثاً على مواقع التواصل الاجتماعي, اقتحام الجيش, لمدينة الحصاحيصا, القريبة من ود مدني. ووفقاً لما أظهر المقطع فقد خرج المئات من مواطني مدينة الحصاحيصا, في مواكب فرح لاستقبال جنود الجيش, وقياداته. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وتتوالى الأفراح.. الجيش يدخل مدينة الحصاحيصا والمواطنون يخرجون في مواكب فرح لاستقبال الجنود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.