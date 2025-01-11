احتفلت التيكتوكر والناشطة السودانية المعروفة خديجة أمريكا, بتحرير الجيش السوداني, اليوم السبت لمدينة ود مدني. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت خديجة, في مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, وهي ترقص فرحاً. التيكتوكر, المثيرة للجدل احتفلت ورقص بتحرير مدني, وهي ترقص بالزي العسكري داخل منزلها على أنغام أغنية الفنانة ندى القلعة “الليلة عرسك يا الجزيرة”. كما ظهر زوجها حامد, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, وهو يشاركها الرقص, وتفاعل معها برميها بأموال من النقطة بالدولار. وكتبت خديجة أمريكا على المقطع: (‏الله أكبر الله أكبر الله أكبر مدني محررة التحية والتقدير لقواتنا المسلحة والمشتركة ربنا يرحم الشهداء). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. على أنغام “الليلة عرسك يا الجزيرة” وبالزي العسكري.. خديجة أمريكا ترقص فرحاً بتحرير الجيش لود مدني وزوجها حامد يشاركها الرقص ويرمي عليه نقطة بالدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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