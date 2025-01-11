تمكنت قوة من الجيش, رفقة قوات درع الشمال بقيادة أبو عاقلة “كيكل”, من إطلاق سراح أسرى مدنيين قامت قوات الدعم السريع, بأسرهم لشهور طويلة. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد جاءت هذه الخطوة بعد ساعات قليلة من تحرير الجيش لمدينة ود مدني. وظهر الأسرى خلال المقطع الذي تم تصويره من مقر اعتقالهم بإحدى الاستراحات بمدني, وهم في حالة يرثى لها. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد عبر الأسرى عن سعادتهم البالغة بتحرير الجيش, لمدينة ود مدني, الأمر الذي ساهم في إطلاق سراحهم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. وجدوهم في حالة يرثى لها.. في أول خطوة بعد دخول مدني الجيش ينجح في إطلق سراح أسرى مدنيين قامت قوات الدعم السريع باحتجازهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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