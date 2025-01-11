الطقس البارد عدو البشرة

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في الشتاء، تزداد الأمراض المرتبطة بجفاف الجلد منها الامراض المتعلقة بعوامل جينية مثل الأكزيما، الصدفية، حساسية الجلد ومنها بسبب البرودة وانخفاض الرطوبة كجفاف الجلد، وتشقق القدمين والشفاه. كما قد يزداد انتشار القشرة في فروة الرأس، والحساسية الشبكية أو حمامي الشبكة التي تحدث عادة في الفخذين بسبب التعرض المتكرر او المطول للحرارة المنبعثة من المدفأة أو الفحم.
وفي هذا الصدد تقول الدكتورة نائلة درويش سعد استشاري أول طب الأسرة ومديرة مركز أم صلال الصحي، إن انخفاض الرطوبة يؤدي إلى فقدان الجلد للرطوبة الطبيعية، مما يسبب جفافاً، تشققات، واحتمالية تهيج الجلد. كما يجعل البشرة أقل مرونة وأكثر عرضة للحكة والاحمرار. ومن أهم النصائح الوقائية التي يمكن اتباعها للحد من جفاف البشرة في الشتاء استخدام مرطبات غنية ومناسبة لنوع البشرة وتجنب الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة.
الشرق القطرية
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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