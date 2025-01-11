عمرو أديب يعلق على فتح نصف مليون هاتف آيفون بمصر آخر 24 ساعة في 2024

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علق الإعلامي عمرو أديب على تصريحات محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن فتح التجار أكثر من مليون هاتف محمول خلال آخر 24 ساعة من العام 2024، وذلك للتهرب من الضريبة الجمركية.
قال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن التجار فتحوا أكثر من مليون و300 ألف هاتف آيفون وسامسونج (592 ألف هاتف آيفون و725 ألف هاتف سامسونج«، خلال آخر يوم من العام 2024، للتهرب من الضريبة الجمركية.
وأضاف «شمروخ»، في مؤتمر صحفي بشأن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول، أن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة بدأ الأربعاء 1 يناير 2025.
وقال أديب عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» تعليقًا على تصريحات رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ساخرًا: «وهو حضرتك كنت فاكرهم حيستنوا ويدفعوا».
وأشار شمروخ، إلى إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.
وأوضح أن المنظومة الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات تهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.
المصري اليوم
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
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