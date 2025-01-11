جوارديولا يحسم صفقة انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

شهدت الساعات الماضية، تردد أنباء حول اقتراب الدولي المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني، من الانتقال إلى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال التونسي محمد الكناني مراسل شبكة سكاي سبورتس الألمانية في تصريحات لـ «استاد المحور»، «حتى الآن فرانكفروت لم يوافق على أي عرض لرحيل عمر مرموش عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية».

وأضاف الكناني: «مفاوضات مانشستر سيتي مع فرانكفورت لضم عمر مرموش لم ترتقي للمرحلة الرسمية حتى الأن».

وأكمل: «مانشستر سيتي يرصد 60 مليون يورو لضم عمر مرموش وبيب جوارديولا هو من طلب اللاعب في الانتقالات الشتوية لإنقاذ موسم السيتي».

واستطرد: «تم الاتفاق على كل البنود الشخصية بين عمر مرموش ومانشستر سيتي ولكن السيتي لم يتوصل لصيغة حول رحيل عمر مرموش مع فرانفكفورت».

وأردف: «فرانفكورت يريد 80 مليون يورو نظير انتقال عمر مرموش إلى السيتي، وعمر مرموش أحد أبرز اللاعبين في أوروبا بالوقت الحالي».

وأكد الكناني أن مرموش نجم فرانكفورت الأول في الوقت الحالي والمبلغ المالي قد يرضي جماهير فرانكفورت بشأن رحيل مرموش لأن 80 مليون يورو رقم خيالي.

واختتم مراسل سكاي سبورتس: «بايرن ميونخ يراقب عمر مرموش منذ فترة، ويرى مسؤولو البايرن أن عمر مرموش هو الأفضل حاليًا لتعويض رحيل ساني».

المصري اليوم