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قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام الأستاذ خالد الاعيسر في منشور له بمناسبة انفتاح القوات المسلحة والقوات المساندة في مدينة مدني عاصمة ولاية الجزيرة ”أوجه التحية بإسم الحكومة السودانية لكل أهلنا الصابرين والصامدين المنتصرين في مدينة ود مدني وولاية الجزيرة وكل ولايات السودان”.
وقال الإعيسر في منشور بصفحته على منصة فيس بوك “الشعب السوداني صاحب الإرادة القوية.. “لا يُقهر”، وسيظل مشحوناً بقوة الإيمان والتصميم على النصر. عزيمته ستبقى ثابتة كالجِبال في مواجهة جميع التحديات، وصامداً في وجه الأزمات مهما طالت الأوقات وتعددت المؤامرات”.
وزاد “النصر بيد الله، وهو وحده القادر على تقدير الأمور.
التحية للقوات المسلحة السودانية، والقوات النظامية، وجهاز المخابرات، والقوات المشتركة، والمستنفرين، وكل من أسهم في نصرة الهم الوطني”.
ووجه التحية بإسم الحكومة السودانية لكل الاهل الصابرين والصامدين المنتصرين في مدينة ود مدني وولاية الجزيرة وكل ولايات السودان.
وقال “ستستمر رحلة العطاء والوفاء بلا انكسار حتى آخر المشوار”.
واضاف “اللهم أحفظ السودان وأهله من كل مكروه، وأكتب لبلادنا النصر، والأمن، والسلام، والحرية، والعدالة، وأبعد عنها كل ظلم واعتداء”.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر اول تصريح من الحكومة السودانية على استعادة ود مدني من يد مليشيا حميدتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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