التأمين الصحي ينقذ مركز بورتسودان للكلى من التوقف عن العمل

افلح التأمين الصحي فرع بورتسودان فى انقاذ مركز بورتسودان للكلى من التوقف عن العمل بسبب نفاذ دربات الملح. ودفع التأمين الصحي اليوم (الجمعة) بدعم عاجل لمركز بورتسودان لجراحة وغسيل الكلى. وقال مدير فرع الصندوق القومي للتأمين الصحي بولاية البحر الأحمر الدكتور علي شاش إن الدعم يأتي استجابة لنداء عاجل اطلقته إدارة مركز بورتسودان للكلى للجهات الحكومية بالتدخل العاجل نسبة لانتهاء مخزون دربات الملح نتيجة لإغلاق مخازن الإمدادات الطبية بسبب الخلافات بين الإمدادات وعمال الشحن والتفريغ. وقال د. شاش إن دعم مركز الكلى ينطلق من مبدأ المسؤولية المجتمعية للتأمين الصحي لاسيما وأن قائمة أدوية الكلى تقع داخل مظلة التأمين الصحي. سونا

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