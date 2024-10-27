شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. جندي بالجيش السوداني ينهار بالبكاء في أحضان والده الذي لم يراه منذ إندلاع الحرب

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو مؤثر حظي بتفاعلات واسعة من قبل الجمهور والمتابعين.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع جندي بالجيش السوداني, ينهار بالبكاء لحظة مشاهدته لوالده لأول مرة منذ إندلاع الحرب بين الجيش والدعم السريع في أبريل من العام الماضي.
وبكى الجندي وهو في أحضان والده الذي تفاجأ برؤيته في مشهد أثار عاطفة المتابعين للمقطع على مواقع التواصل الاجتماعي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
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