شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تسخر من النقيب المتمرد سفيان وتصفه بالجبان: (عجبتني زلة وإهانة شفع الدعامة ليك وأنا رجعت السودان عشانك ولو أدوني فيك فرصة بقرصك حتى الموت)

سخرت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل من نقيب الدعم السريع, المتمرد على الجيش سفيان محمد زين بريمة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن النقيب كان قد ظهر وهو محاصر من أفراد بالدعم السريع, الذين قاموا باستجوابه بعد أن راودهم الشك في انسحابه وعودته للجيش مرة أخرى.

وظهرت الجبلية في مقطع فيديو داخل البحر بمدينة بورتسودان, شرق السودان, التي عادت إليها خلال الأيام الماضية.

وسخرت المطربة الضجة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, من استجواب “الدعامة” للنقيب المتمرد, وقالت في حديثها: ((عجبتني زلة وإهانة شفع الدعامة ليك).

واتهمت الفنانة عشة الجبل, سفيان بريمة, بمساعدة قوات الدعم السريع, على دخول مسقط رأسها بمنطقة الجبل.

وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها عادت للسودان, من أجل الانتقام منه هي وأهلها بالجبل, حيث قالت: (لو أدوني فيك فرصة أنا وناس الجبل سننتقم منك بالقرص حتى الموت).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)