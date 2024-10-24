تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بفرح كبير مقطع فيديو تم تصويره من داخل “زنكي”, الخضار بسوق أم درمان الشهير بالعاصمة الخرطوم. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد وثق المقطع المصور لعودة الحياة لطبيعتها بالسوق العريق بعد توقف دام لعام ونصف بسبب الحرب الدائرة في الخرطوم. السوق شهد عودة إحدى “جزارات” اللحوم لصاحبها الجزار المعروف بسوق أم درمان, متوكل كمال, للعمل من جديد. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو تحت عنوان “بشريات العودة” للوطن والديار من جديد. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد بلغ سعر كيلو “العجالي” داخل “الجزارة” التي باشرت عملها 12 ألف جنيه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. بشريات العودة.. سوق أم درمان يشهد عودة أول “جزارة” للعمل بصورة طبيعية وهذه هي أسعار اللحوم فيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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