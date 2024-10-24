تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو اختلف متداولوه حول مكانه ما بين أوروبا وأمريكا وإحدى الدول الأسيوية. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع شاب سوداني, يغني لمجموعة من الآسيويين, في احتفال مصغر الأغنية السودانية الشهيرة “سمسم القضارف”. الأسيويين تفاعلوا مع لحن الأغنية التي قدمها الشاب السوداني بطريقة رائعة بالرقص وسط تعليقات ساخرة من بعض المعلقين الذين كتبوا: (أول مرة نشوف جملة الأطرش في الزفة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. شاب سوداني يغني لمجموعة من الآسيويين “سمسم القضارف” وسط رقصاتهم وتفاعلهم وساخرون: (أول مرة نشوف جملة الأطرش في الزفة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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