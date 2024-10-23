الإمارات تعلن تمديد التأشيرة للسودانيين

أعلنت الإمارات إتاحة خدمة تمديد الزيارة لأفراد وأسر الجالية السودانية المتضررين من الحرب.

وبحسب معلومات انه سيتم تمديد تأشيرات السياحة مجاناً برعاية مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية من خلال التقديم على منصة نافذ مع نشر أسماء المراكز المعتمدة لتقديم معاملات الجالية السودانية في الإمارات. اليوم التالي

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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