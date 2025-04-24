أنباء جديدة عن حالة مبابي وميندي قبل الكلاسيكو

شارك الفرنسيان كيليان مبابي وفيرلاند ميندي، ثنائي ريال مدريد، في التدريبات مع بقية زملائهما بالفريق اليوم الخميس، لقياس مدى جاهزيتهما في أول مران من الثلاثة التي حددها المدرب كارلو أنشيلوتي، قبل يومين من مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا أمام غريمه الأزلي برشلونة.

وخاض اللاعبون المران وسط أنباء سيئة وهي غياب الفرنسي إدواردو كامافينجا عن مواجهات باقي الموسم عقب إصابته في مباراة خيتافي مساء الأربعاء بالليجا، وأيضا انتظار نتيجة الفحص الطبي للاعب ديفيد ألابا الذي أصيب أيضا في مباراة الأمس.

بينما كانت هناك أنباء جيدة للمدرب الإيطالي وهي تحسن حالة مبابي الذي كان قد أصيب بالتواء في الكاحل ومنعه من المشاركة مع الفريق الملكي في آخر مباراتين، أمام كل من أتلتيك بيلباو وخيتافي في الليجا، وأنه من الممكن أن يشارك كأساسي في مواجهة الفريق الكتالوني بنهائي الكأس على ملعب (لا كارتوخا) في إشبيلية السبت المقبل.

كما تخطى ميندي الإصابة في عضلات الفخذ الخلفية التي تعرض لها في 12 مارس/آذار الماضي، وظهر بمستوى جيد خلال المران الجماعي برفقة زملائه ومن المحتمل ظهوره أساسيا في مواجهة السبت المقبل أيضا.

ومنح أنشيلوتي اللاعبين الذين شاركوا في مواجهة خيتافي منذ البداية راحة وقاموا فقط بالركض الخفيف وتدريبات استشفائية داخل الصالة الرياضية بالمدينة الرياضية.

ومن المقرر أن يجرى المران الثاني غدا الجمعة في تمام الـ11:00 صباحا قبل السفر لإشبيلية، على أن يكون المران الأخير في نفس اليوم على ملعب المباراة في تمام الـ20:00 مساء.

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