تصدرت واقعة بطلها الرقيب شرطة طه حسين النور، “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وحققت انتشار واسعة لدرجة تناولها على منصات عالمية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ضرب الرقيب شرطة طه, أروع الأمثال في موقف يُجسد الشرف والأمانة والنزاهة. وكان الرقيب, المتحري بقطاع مسمار بولاية البحر الأحمر، قد أعاد مبالغ مالية ضخمة من العملتين الأجنبية والمحلية لصاحبها. ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن الشرطي الخلوق, أعاد مبالغ بينها ما يُقدّر بـ250 ألف دولار أمريكي، إلى جانب مبالغ أخرى بالعملة المحلية، عقب حادث مروري على الطريق القومي. ياسين الشيخ (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. في موقف يُجسد الشرف والأمانة.. شرطي سوداني يعيد مبلغ 250 ألف دولار ومبالغ أخرى لصاحبها بعد تعرض سيارته التي يقودها لحادث سير بالطريق القومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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