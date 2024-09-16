شمال كردفان: تدشين خدمات التأمين الصحي بمركز الايواء الموحد

التامين الصحي

شرف والى ولاية شمال كردفان الأستاذ/عبدالخالق عبداللطيف وعدد من قيادات حكومة الولاية برنامج تدشين الصندوق القومى للتامين الصحى فرع شمال كردفان الخدمة الطبية بمركز الايواء للنازحين والذى ياتى بدعم ديوان الزكاة.

ووقف الوالى على الأقسام المقدمة للخدمة بالمركز، وحيا سيادته مجهودات التامين الصحى وديوان الزكاة بالولاية فى توفير الخدمة العلاجية للنازحين والتى تاتى فى مقدمة اولويات حكومة الولاية. مدير التامين الصحى فرع ولاية شمال كردفان دكتور خطاب السماني اوضح ان تقديم الخدمة بمركز الايواء ياتى ضمن اولويات الصندوق القومي للتأمين الصحى لتقديم الخدمات للنازحين والمتضررين من الحرب مشيرا الى ان المركز استقبل اكثر من ١٧٤مترددا مشيدا بالتعاون وتكامل الادوار مع ديوان الزكاة فى توفير الخدمات الطبية والعلاجية للنازحين. من جانبه عبر امين امانة ديوان الزكاة بالولاية مولانا موسى يوسف ابان مساعى الديوان لخدمة النازحين بمركز الايواء عبر تغطية الأسر تحت مظلة التامين الصحى و يتكفل الديوان بدفع قيمة ٢٥٪ من الخدمة المقدمة حتى يتمكن المريض من تلقى كل الخدمات مجانا فى ظل الوضع الحالى وحوجة النازحين للرعاية الطبية. كما عبر عدد من النازحين بمركز الايواء واصحاب الامراض المزمنة عن رضائهم و سعادتهم التامة بتوفر الخدمة العلاجية وحصولهم على الادوية شاكرين ادارة التامين الصحى على هذه الخدمة.

سونا