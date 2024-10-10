“تقدم”: ندعو طرفي النزاع القوات المسلحة والدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بإننا نشكر مجلس حقوق الإنسان والدول التي دعمت وصوتت على قرار تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان. – نشيد بالجهود الوطنية لكافة مدافعي حقوق الإنسان السودانيين الذين شاركوا في اجتماعات المجلس بجنيف – ندعو طرفي النزاع القوات المسلحة والدعم السريع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق والسماح لها بآداء مهامها بحرية كاملة وتسهيل عملها على الأرض. الجزيرة – السودان

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