تجمع شباب سنار: الوضع الصحي كارثي داخل المدينة

مدينة سنار قال تجمع شباب سنار بارتفاع أعداد الوفيات بشكل ملاحظ في الآونة الأخيرة نسبة لتفشي وباء الكوليرا بصورة كبيرة – تعاني المدينة ندرة في الإمدادات الطبية ونقص الكادر الطبي بجانب ضعف الوعي الصحي للمواطنين. – الوضع الصحي كارثي داخل المدينة ويحتاج للتدخل العاجل من قبل الجهات المختصة قبل تحول الأمر إلى بؤرة وباء. الجزيرة – السودان

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