عبدالماجد: نقلت للسفير أسئلة السودانيين عن التضييق الذي تمارسه تركيا في منح التأشيرة لراغبي السفر إلي بلاده

أمضيت ساعة حوار صريحة ومباشرة مع سفير دولة تركيا بالسودان .. أشكر السفير علي صراحته ودبلوماسيته التي أعطت حواري معه بعداً تجاوز حواجز السياسة وتضاريس العلاقات الدولية ليرسم خطوطاً علي ذاكرة كتاب العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين السودان وتركيا ..

• ولأن ( الزول بونسو غرضو) كما يقول المثل الشعبي السوداني فقد سألت السفير عن المشاريع والإستثمارات التركية في السودان ماضيها وحاضرها ومستقبلها .. حدثني حديث العارف عن التعقيدات التي أعاقت تنفيذ عددٍ من المشاريع الطموحة التي كانت تركيا ولاتزال تسعي لأن تري النور قريباً .. كان سعيداً وهو يحدثني بأن الخطوط الجوية التركية ستسأنف رحلاتها قريباً من بورتسودان إلي كل بقاع العالم وأضاف بسعادة أن هذا قرار سياسي قبل أن يكون قراراً اقتصادياً ..

• نقلت للسفير أسئلة السودانيين عن التضييق الذي تمارسه تركيا في منح التأشيرة لراغبي السفر إلي بلاده .. وكانت فرص المنح الدراسية التركية للطلاب السودانيين حاضرة .. نقلت للسفير أن هذه الفرص لاتجد طريقها لمستحقيها فهي تذهب غالباً لأهل الحظوة من المقربين من الأتراك سياسياً واقتصادياً .. قال السفير إنهم يقبلون كل الملاحظات حول التأشيرات إلي تركيا ويأخذون مأخذ الجد أي حديث عن فرص المنح الدراسية للطلاب والراغبين من السودانيين موضحاً أن هذه الفرص يتم تقديمها بعيداً عن أي علاقات خاصة أو عامة مع الجانب التركي ومع ذلك سيتم التعامل بجدية مع أي ملاحظات كما سيتم توسيع وزيادة المنح الدراسية والعمل علي أن تصل للمتضررين من الحرب ومناطق النزاع ..

• حدثني الرجل عن رؤية تركيا لقضية الحرب في السودان الذي يمثل لتركيا عمقاً إستراتيجياً لايمكن التفريط في أمنه واستقراره ..

• عدد من الأسئلة أجاب عليها السفير بطريقة دبلوماسية ومنها مثالاً لاحصراً سؤالي له : لماذا تتردد تركيا في تسهيل حصول السودان علي طائرة البيرقدار وهو عين ما تفعله مع دول أخري تحصل علي هذه المسيّرة الحاسمة دون تردد ؟!

• إجابة السفير علي هذا السؤال وأسئلة أخري سيتم نشرها بموقع صحيفة مصادر ..

• شكراً عميقاً للسفير فاتح يلدز علي سعة صدره وصراحته في الإجابة علي أسئلة حوارنا معه ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد