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آثار السودان.. ظهور قطع أثرية مهمة معروضة للبيع عبر الإنترنت

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اسماء عثمان 0 تبليغ

آثار السودان.. ظهور قطع أثرية مهمة معروضة للبيع عبر الإنترنت.

ومنذ اندلاع الصراع في السودان توالت المبادرات الإقليمية والدولية لعقد مفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع دون التوصل لنتيجة.. أبرزها في هذا التقرير:

الشرق للأخبار – السودان

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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