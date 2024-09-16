آثار السودان.. ظهور قطع أثرية مهمة معروضة للبيع عبر الإنترنت. ومنذ اندلاع الصراع في السودان توالت المبادرات الإقليمية والدولية لعقد مفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع دون التوصل لنتيجة.. أبرزها في هذا التقرير: الشرق للأخبار – السودان

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